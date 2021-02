Almere City verwelkomt zondag 1.351 toeschouwers in het stadion voor de topper tegen SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie. Het is de tweede keer in coronatijd dat er wordt geëxperimenteerd met de aanwezigheid van publiek in het betaald voetbal.

De aanwezigheid van fans is toegestaan vanwege experimenten met de zogenoemde Field Labs, waarbij wordt onderzocht hoe evenementen op een veilige manier open kunnen voor publiek.

Bij NEC-De Graafschap waren afgelopen weekend een kleine twaalfhonderd mensen betrokken bij een eerste test. De toeschouwers werden verdeeld over zes bubbels en in iedere bubbel golden andere regels.

De maximale capaciteit van vijftienhonderd werd ook in Almere niet helemaal gehaald. "Maar het is fantastisch dat er al ruim dertienhonderd fans wel komen", reageert een woordvoerder van Almere City.

"De mensen beseffen dat er in Nederland nog steeds zware maatregelen zijn tegen de verspreiding van het virus en zijn misschien nog voorzichtig. En ze moeten veel doen om te worden binnengelaten. Daarom vinden wij dit aantal een heel positief signaal."

Volgens Almere City is het bovendien meegenomen dat het een wedstrijd tussen de koploper (Cambuur) en de nummer drie betreft. "Het is een heel mooi affiche op een heel mooi tijdstip." De aftrap is zondag om 12.15 uur.

Bij NEC-De Graafschap werd voor het eerst getest met toeschouwers op de tribunes. Bij NEC-De Graafschap werd voor het eerst getest met toeschouwers op de tribunes. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie