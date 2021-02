Ajax staat donderdag tijdens de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Lille OSC opnieuw met Devyne Rensch en Jurriën Timber aan de aftrap. De jonge verdedigers zijn de vervangers van Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico, die geblesseerd zijn.

Net als vorige week tijdens het met 1-2 gewonnen heenduel is de achttienjarige Rensch rechtsback en staat de één jaar oudere Timber naast hem in het centrum. De defensie wordt gecompleteerd door Lisandro Martínez en Daley Blind, die net als zondag tegen Sparta Rotterdam de linksbackpositie invult.

De enige andere wijziging ten opzichte van de wedstrijd in Lille is dat Ryan Gravenberch terugkeert van een schorsing. Hij vormt het middenveld met Edson Álvarez en Davy Klaassen, wat betekent dat Mohammed Kudus - de door blessures geplaagde Ghanees stond tegen Sparta voor het eerst in vier maanden weer in de basis - een reserverol heeft.

Voorin kiest Ten Hag bij afwezigheid van Sébastien Haller zoals verwacht weer voor Antony en David Neres als vleugelaanvallers en Dusan Tadic als spits. Maarten Stekelenburg verdedigt het doel van Ajax.

Vorige week schoot invaller Brian Brobbey Ajac in de slotminuten naar een 1-2-zege op Lille. Foto: Pro Shots

Botman wederom in Lille-defensie

Bij Lille staat Sven Botman, die vorig jaar zomer door Ajax voor zo'n 8 miljoen euro werd verkocht aan de Franse club, opnieuw in de basis. Verder treedt Lille met vier andere namen aan dan tijdens het heenduel.

De 1-2-overwinning van vorige week betekent dat Ajax er goed voorstaat in de strijd om een achtstefinaleticket in de Europa League. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.55 uur. William Collum uit Schotland is de scheidsrechter.

Later op de avond hoopt ook PSV de laatste zestien te bereiken, al is de uitgangspositie van de Eindhovenaren lastig. De ploeg van coach Roger Schmidt moet thuis tegen Olympiacos (aftrap: 21.00 uur) een 4-2-nederlaag zien weg te poetsen.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Opstelling Lille: Maignan; Çelik, Djalo, Botman, Bradaric; Ikoné, Sanches, Xeka, Bamba; Yazici, Weah.

