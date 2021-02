Mike Snoei is ook het komende seizoen de hoofdtrainer van De Graafschap. De 57-jarige coach heeft bij de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie bijgetekend tot medio 2022.

"Ik ben enorm trots", zegt Snoei donderdag op de site van De Graafschap. "Vooral omdat ik nu de kans krijg om het karwei af te maken."

De oud-trainer van onder meer Vitesse en Sparta is sinds de zomer van 2019 werkzaam bij De Graafschap, als opvolger van Henk de Jong. Vorig seizoen stonden de 'Superboeren' tweede toen het seizoen werd afgebroken vanwege de coronacrisis. De KNVB besloot dat er geen clubs mochten promoveren.

"We dachten vorig seizoen al dat we de Eredivisie in zouden gaan, maar dat eindigde op een droevige manier voor iedereen. Ik hoop dat we het nu wel voor elkaar krijgen", aldus Snoei.

De Graafschap staat in de Keuken Kampioen Divisie momenteel op de tweede plaats, met vier punten minder dan koploper SC Cambuur. De eerste twee clubs in de eindstand promoveren naar de Eredivisie.

Peter Hofstede, manager voetbal bij De Graafschap, reageert verheugd op het verlengde verblijf van Snoei op de Vijverberg. "Mike presteert voor het tweede seizoen op rij goed en speelt weer mee om de promotieplaatsen. Wij gaan voor continuïteit en zijn content dat het contract met een seizoen is verlengd."

