Leeroy Echteld is vrijdagavond tijdens het thuisduel met sc Heerenveen de hoofdcoach van PEC Zwolle. De assistent-trainer is eenmalig de vervanger van de afgelopen weekend ontslagen John Stegeman.

Echteld, oud-speler van Heerenveen, wordt in de Eredivisie-wedstrijd geassisteerd door Henry van der Vegt en Henk Brugge, meldt PEC donderdag op zijn site.

Hoofd jeugdopleiding Brugge is de vervanger van Gert Peter de Gunst, die in thuisquarantaine zit vanwege een coronageval in zijn directe omgeving.

PEC heeft nog geen nieuwe hoofdtrainer aangesteld. De nummer dertien van de Eredivisie kiest waarschijnlijk voor oude bekende Art Langeler, maar de vijftigjarige Gelderlander is op dit moment actief bij de KNVB als directeur voetbalontwikkeling en kan volgens de NOS pas vanaf 1 april voor de groep staan.

Alfons Groenendijk was in beeld als interim-coach, maar de 56-jarige trainer liet dinsdag na een gesprek met PEC weten niet open te staan voor een rol als tussenpaus.

De 52-jarige Echteld werkt sinds afgelopen zomer bij PEC als assistent-trainer en spitsentrainer. De oud-aanvaller was in het verleden werkzaam bij onder meer AZ en Paris Saint-Germain.

