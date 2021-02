De KNVB zou er volgens Ben van Olffen, de voorzitter van de Belangenorganisatie Amateurvoetbalverenigingen (BAV), verstandig aan doen alvast een routekaart voor volgend seizoen te maken.

"Wie zegt mij dat we op 1 september weer kunnen beginnen? Misschien wordt het wel 1 november. Niemand weet het", aldus Van Olffen.

De KNVB maakte woensdag bekend dat de competities in de hoogste categorieën dit seizoen niet meer worden uitgespeeld vanwege het coronavirus. De bond hoopt nog wel te kunnen spelen om de Regio Cup: kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen.

"Het is goed dat de KNVB bij voorbaat al naar alternatieven had gekeken. Het initiatief om straks, als het kan, om een Regio Cup te voetballen is heel goed", zegt Van Olffen, die zestienhonderd clubs vertegenwoordigt. "Het is heel belangrijk dat er iets gebeurt bij de clubs. Zo gauw de gezondheidssituatie het toelaat, moeten de mensen weer de gelegenheid krijgen naar hun vereniging te komen."

Van Olffen begrijpt ook dat de competities zijn stilgelegd. "Er was geen perspectief. Heel veel spelers mogen nu nog niet eens trainen en we weten niet wanneer dat wel weer mag. Er is geen ruimte meer om nog een half seizoen, want daar praten we over, uit te spelen."

"Daarbij zou ook nog eens het risico bestaan dat vanwege het virus toch weer wedstrijden zouden worden afgelast. De KNVB heeft een verstandige beslissing genomen."

Veel amateurvelden blijven voorlopig nog leeg. Veel amateurvelden blijven voorlopig nog leeg. Foto: Pro Shots

'Gevaar is dat lagere teams stoppen'

De grootste zorgen van Van Olffen liggen niet bij de spelers van eerste elftallen. "Die blijven wel voetballen, maar het gevaar dat spelers uit lagere teams stoppen is veel groter. Die denken nu misschien: tennis kan wel. Of ze gaan op zondag iets heel anders doen met hun gezin."

"Het is mooi dat in elk geval spelers onder de 27 jaar weer mogen trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Maar vooral bij de kleinere clubs is dat heel lastig te regelen. Simpelweg omdat er te weinig voetballers in die categorie zijn."

Vooral de clubs uit de kleinere gemeenschappen worden bedreigd in hun voortbestaan als er te veel leden vertrekken. Van Olffen: "Misschien komen er samenwerkingsverbanden of fusies. Op dit moment is dat niet echt aan de orde, ook al omdat men niet samen kan komen om te overleggen. Maar het zou heel jammer zijn."

"Er komt minder competitie en het aantal derby's neemt af. En gaan ouders hun kinderen nog een paar keer in de week naar een club brengen als die 6 kilometer verderop is? Ik vraag het me af. Bovendien hebben deze verenigingen een veel grotere functie dan alleen maar voetballen."