Olympiacos begint donderdagavond met een uitstekende uitgangspositie aan de uitwedstrijd tegen PSV in de zestiende finales van de Europa League. Toch wil trainer Pedro Martins niet dat zijn ploeg er alleen maar op gericht is om de 4-2-overwinning van vorige week te verdedigen.

"Ik verwacht ongeveer dezelfde wedstrijd als die van vorige week", zei Martins woensdagavond op zijn persconferentie volgens Griekse media. "We hebben een klein voordeel, maar we zijn niet naar Eindhoven gekomen om de uitslag van de vorige wedstrijd te verdedigen."

PSV kwam in de eerste wedstrijd in Griekenland voor rust twee keer terug van een achterstand door doelpunten van Eran Zahavi, maar door defensieve fouten incasseerden de Eindhovenaren in totaal vier doelpunten. Dankzij die twee treffers van Zahavi heeft PSV nog wel zicht op een plek in de achtste finales.

Martins benadrukt dan ook dat het belangrijk is voor zijn ploeg om te scoren in het Philips Stadion. "Het team dat er alles aan doet om geen tegendoelpunt te krijgen, is niet dichter bij het voorkomen van een nederlaag. We komen om een goede wedstrijd te spelen en niet onze identiteit te verliezen", aldus de Portugees.

"De return zal misschien iets anders verlopen dan de eerste wedstrijd, maar je zal toch wel weer terugzien dat er twee ploegen tegenover elkaar staan met een offensieve speelstijl. Wij zijn naar Nederland gekomen om ons aanvallende voetbal te laten zien."

De return tussen PSV en Olympiacos in de eerste ronde van de knock-outfase in de Europa League begint donderdag om 21.00 uur. Ajax-Lille OSC gaat om 18.55 uur van start in de Johan Cruijff ArenA.

