De vader van Liverpool-doelman Alisson is overleden. Volgens politie in het zuiden van Brazilië verdronk Jose Becker in een meer nabij zijn vakantiehuis.

De politie in het Braziliaanse Lavras do Sul zegt dat de 57-jarige Becker woensdag in de buurt van een dam aan het zwemmen was toen hij verdronk. Er wordt uitgegaan van een noodlottig ongeval.

"Met veel verdriet hebben we het nieuws ontvangen over de dood van Jose Becker, de vader van onze twee voormalige keepers Alisson en Muriel", schrijft de Braziliaanse club Internacional in een verklaring.

Muriel Becker is de oudere broer van Alisson en is eveneens doelman. Hij kwam tussen 2007 en 2017 uit voor Internacional en speelt op dit moment in zijn geboorteland voor Fluminense.

De 28-jarige Alisson speelde tussen 2012 en 2016 voor Internacional. De Braziliaan maakte in de zomer van 2016 de overstap naar AS Roma en Liverpool haalde de keeper twee jaar later voor ruim 60 miljoen euro naar Engeland.

Liverpool heeft nog niet gereageerd op het overlijden van de vader van Alisson. 'The Reds' vervolgen de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Sheffield United.