Sergio Padt heeft zijn laatste wedstrijd voor FC Groningen mogelijk al gespeeld. De doelman vertrekt aan het einde van het seizoen sowieso naar Ludogorets, maar de Bulgaarse club doet een nieuwe poging om hem nu al binnen te halen.

"Alles is al in kannen en kruiken dat ik na dit seizoen naar Ludogorets vertrek, maar is er een kans dat het nu al gebeurt", verklapte de dertigjarige Padt woensdagavond na het Eredivisie-duel met Feyenoord (0-0) in gesprek met ESPN.

"In januari wilde Ludogorets dat al en nu proberen ze het nog een keer. Ik heb daar verder geen invloed op. Het is aan FC Groningen of ze het bod hoog genoeg vinden. Die vraag moet je bij de club neerleggen."

De transfermarkt in Nederland is al dicht, maar clubs in Bulgarije kunnen nog tot en met komende zondag zaken doen. Dit is dan ook de laatste kans voor FC Groningen om nog een transfersom te ontvangen voor Padt, die in januari al besloot om zijn aflopende contract niet te verlengen en een buitenlands avontuur aan te gaan.

FC Groningen-doelman Sergio Padt hield woensdagavond de nul in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Trainer Buijs hoopt dat Padt blijft

Danny Buijs hoorde pas na de wedstrijd tegen Feyenoord in de catacomben dat Ludogorets een bod heeft uitgebracht en Padt zo direct wil overnemen. De trainer van Groningen gaat zich niet bemoeien met een eventuele transfer en wacht alles af.

"Ik weet ook niet wanneer het bod binnen is gekomen", zei Buijs bij ESPN. "Ik sta er heel simpel in: ik hoop dat hij het seizoen bij ons afmaakt. Maar als er een dusdanig bod komt en het is voor de financiën van de club nodig om hem te verkopen, dan moet je dat ook accepteren als trainer."

Buijs benadrukt dat Groningen wel twee keepers achter de hand heeft. "Maar die zijn op dit moment niet van het niveau van Sergio, zo simpel is het. Ik hoop dat het bod niet hoog genoeg is en dat hij het seizoen hier afmaakt."

