Sarina Wiegman is meer dan tevreden over de afgelopen interlandperiode van de Oranjevrouwen, waarin toplanden België (1-6) en Duitsland (2-1) verslagen werden. De bondscoach ziet dat haar ploeg een stap heeft gezet in de ontwikkeling en dat geeft vertrouwen richting Tokio.

"Ik ben heel blij met de wedstrijd tegen Duitsland. Ik denk dat we iets doorbroken hebben", aldus Wiegman, die in de EK-kwalificatie alleen maar zwakke landen trof. Eind 2020 volgde de eerste test richting Tokio en die werd vrij kansloos met 0-2 verloren van de mondiale nummer één Verenigde Staten.

Vorige week in Brussel tegen België overtuigde Oranje wel en woensdag in Venlo werd die lijn voortgezet tegen Duitsland, de nummer twee van de FIFA-ranking.

"We hebben laten zien dat we van toplanden kunnen winnen. Tegen de VS kwamen we tekort, tegen Duitsland niet meer. We wilden onder de druk uit voetballen en kansen creëren, en dat is gelukt. Vooral in de eerste helft hadden we in fases langere tijd de bal, met grote kansen tot gevolg. Dat is precies waar we op getraind hebben."

De Oranjevrouwen versloegen Duitsland door goals van Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. De Oranjevrouwen versloegen Duitsland door goals van Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. Foto: ANP

'Het was een leerzame periode'

Wiegman had de afgelopen anderhalve week ook de tijd om veel met haar selectie te trainen en aan het spel te schaven.

"Het is een nuttige en leerzame periode geweest. We zijn verder, het is nu ook niet zo dat er nog een wereld te winnen is richting Tokio. Het is eerder verdergaan op deze weg. Verdedigend moeten er wat slordigheden uit en we moeten meer kansen beter afmaken. Maar zo is er altijd ruimte voor verbetering."

Oranje wacht nu nog een interlandperiode, in april, en daarna begint de voorbereiding op Tokio al. Tegenstanders om in april tegen te oefenen, zijn er nog niet. "Maar daar is de KNVB druk mee bezig", vertelt Wiegman. "In coronatijd duurt het allemaal wat langer, het zit in een afrondende fase."