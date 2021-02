Sherida Spitse zegt dat de Oranjevrouwen dinsdag extra gemotiveerd waren om eindelijk weer eens van Duitsland te winnen. Nederland was in de oefeninterland in Venlo met 2-1 te sterk voor de tweevoudig wereldkampioen, waarmee een einde kwam aan een slechte reeks.

"We wisten vooraf dat de laatste overwinning op Duitsland heel lang geleden was", vertelde Spitse, die bij afwezigheid van Sari van Veenendaal de aanvoerdersband droeg in De Koel. "Hier waren we op gebrand. We wilden eindelijk van ze winnen."

De vorige keer dat de Nederlandse vrouwen zegevierden tegen Duitsland was in maart 2000 (2-0), toen bondscoach Sarina Wiegman nog als speler in het veld stond. Sindsdien werd zeven keer verloren en twee keer gelijkgespeeld.

"We wilden daar verandering in brengen en dat is gelukt", vervolgde Spitse. "Er zat gif in de ploeg, we vochten voor elke bal. Winnen van Duitsland is speciaal."

Duitsland liet een paar goede kansen onbenut. Foto: ANP

'Duitsland is voetballend beter dan de VS'

De zege op de Duitsers - door goals van Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk - is een opsteker voor Oranje richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. Eind vorig jaar werd nog vrij kansloos van regerend wereldkampioen Verenigde Staten verloren (2-0), maar tegen de nummer twee van de FIFA-ranking slaagde Nederland woensdagavond wel.

"Dit zegt veel over hoe wij als team bezig zijn. We maken stappen", zei de dertigjarige Spitse. "Ik vind Duitsland voetballend beter dan de VS. Amerika is vooral fitheid en een ongelooflijke power. Duitsland heeft veel goede spelers en die vingen we goed op. We bleven gaan, al kregen ze op het einde wel kansen om nog gelijk te maken. Zo kunnen er altijd dingen beter, maar al met al mogen we absoluut blij zijn. Hier kunnen we verder mee."

In april wacht Oranje een volgende interlandperiode met oefenwedstrijden. De tegenstanders zijn nog niet bekend.