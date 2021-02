Dick Advocaat is niet chagrijnig na de doelpuntloze remise van Feyenoord bij FC Groningen. De Rotterdammers wonnen woensdag voor de tweede wedstrijd op rij niet en raken daardoor verder achterop in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie.

"Ik vond het een gretige ploeg die het Groningen vanaf het begin heel moeilijk heeft gemaakt", aldus Advocaat na afloop bij ESPN. "We hadden genoeg kansen om de wedstrijd te beslissen, vooral in de tweede helft. We hebben heel dominant gespeeld en bepaalden eigenlijk alles."

"Dan moet je eigenlijk één of twee goals maken", vervolgde Advocaat, die vooral blij was met het herstel dat zijn ploeg toonde na de belabberde wedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Twente (2-2). "Groningen heeft een goede ploeg en is lastig te bespelen. We hebben vandaag laten zien dat we beter zijn dan hen. We hebben twee punten laten liggen."

Advocaat ziet ook dat Luis Sinisterra iedere week "steeds beter" wordt. De 21-jarige Colombiaan, die tien maanden aan de kant stond met een zware knieblessure, was tegen FC Groningen de gevaarlijkste speler van Feyenoord. "Hij krijgt meer inhoud", aldus Advocaat. "Hij schiet de bal ook op de binnenkant van de paal na een geweldige actie."

Steven Berghuis slaat de handen voor de ogen na een gemiste kans tegen FC Groningen. Steven Berghuis slaat de handen voor de ogen na een gemiste kans tegen FC Groningen. Foto: Pro Shots

Berghuis: 'We hebben niet heel slecht gespeeld'

Ook bij aanvoerder Steven Berghuis was van grote teleurstelling geen sprake. "We hebben niet heel slecht gespeeld", zei hij bij ESPN. "In de eerste helft kregen we veel kansen, in de tweede helft hebben we Groningen continu op hun helft gehouden. Zij verdedigen dan met vijf man. Het was moeilijk er doorheen te komen."

De aanvaller erkende dat zijn ploeg ook zelf inzag dat het beter moest na de matige wedstrijd tegen FC Twente. "Het begint bij jezelf. Je stopt er alles in om te winnen. Aan negatieve gedachtes heb je niets als je het veld opkomt."

Door de remise tegen FC Groningen blijft Feyenoord steken op de vierde plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben 43 punten, zeven punten minder dan nummer twee PSV. De nummer twee kwalificeert zich aan het einde van het seizoen voor de voorronde van de Champions League.