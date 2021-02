Feyenoord heeft woensdag opnieuw averij opgelopen in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers moesten in de inhaalwedstrijd bij FC Groningen genoegen nemen met een gelijkspel: 0-0.

Feyenoord mocht het meeste aanspraak maken op de zege, maar had pech in de afronding. De bezoekers raakten tot drie keer toe het aluminium, waardoor ze een nieuwe tegenvaller kregen te verwerken.

In de afgelopen week werd Feyenoord na een bizarre slotfase uitgeschakeld door sc Heerenveen (4-3) in de kwartfinales van het TOTO KNVB Beker-toernooi en kwam het in competitieverband niet verder dan een 2-2-gelijkspel bij FC Twente.

Feyenoord heeft als nummer vier zeven punten achterstand op nummer twee PSV en drie punten op nummer drie AZ, zondag de tegenstander in Alkmaar. FC Groningen staat op een keurige zesde plaats en heeft maar vier punten minder dan Feyenoord.

Bryan Linssen treft met een stiftje de bovenkant van de lat.

Feyenoord met twee wijzigingen

Feyenoord grossierde zondag tegen FC Twente in fouten, maar had het tegen FC Groningen een stuk beter op orde. De wijzigingen in het elftal - Eric Botteghin voor Uros Spajic en Leroy Fer voor Mark Diemers - kwamen het spel ten goede, maar het was goed zichtbaar dat het vertrouwen nog altijd broos is.

De eerste mogelijkheden waren voor Feyenoord. Steven Berghuis schoot na slordig balverlies van Bart van Hintum net naast. Even later mikte Bryan Linssen (die de drie spitsen Nicolai Jørgensen, Lucas Pratto en Róbert Bozeník opnieuw op de bank hield) recht in de handen van doelman Sergio Padt.

FC Groningen zocht waar mogelijk ook de aanval en dat leverde hen aanvankelijk zelfs de grootste kansen op. Zowel Tomas Suslov als Gabriel Gudmundsson stuitte op keeper Nick Marsman, die de vervanger was van de nog altijd geblesseerde eerste keuze Justin Bijlow.

Steven Berghuis geeft al zittend op de grond een aanwijzing aan een ploeggenoot.

Feyenoord behoudt het initiatief

Feyenoord behield desondanks wel het initiatief en was na een kleine twintig minuten zelf ook heel dicht bij de openingstreffer, maar Luis Sinisterra raakte uit een hoekschop de paal. Aan de andere kant redde Marsman nog maar weer eens op een kopbal van Jørgen Strand Larsen.

Het spelbeeld was in de tweede helft hetzelfde. Feyenoord startte heel sterk, maar had pech in de afronding. Sinisterra zag zijn kopbal uit een corner dit keer van de lijn worden gehaald door Alessio Da Cruz en Linssen trof met een stiftje de bovenkant van de lat.

De storm van Feyenoord ging vervolgens ietwat liggen en FC Groningen slaagde er niet in om gevaar te stichten, waardoor een 0-0 onoverkomelijk leek. Wederom Sinisterra had daar verandering in kunnen brengen, maar hij raakte met een gekruld schot voor de tweede keer de paal.

