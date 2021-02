De Oranjevrouwen hebben dinsdag na 21 jaar weer van Duitsland gewonnen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was in Venlo met 2-1 te sterk voor de tweevoudig wereldkampioen.

De vorige keer dat de Nederlandse vrouwen zegevierden tegen Duitsland (2-0 in maart 2000) stond bondscoach Wiegman nog als speler in het veld. Sindsdien werd zeven keer verloren en twee keer gelijkgespeeld. Die slechte reeks is nu ten einde.

Jackie Groenen zette Oranje in De Koel na zeventien minuten op voorsprong, maar op slag van rust was het weer gelijk. Laura Freigang tikte tegen de verhouding in de 1-1 binnen.

Na een uur spelen kopte Daniëlle van de Donk Nederland op 2-1 en daar bleef het bij, al miste Duitsland in de slotfase nog een paar goede kansen.

De zege op Duitsland is een opsteker voor Oranje richting de Olympische Spelen in Tokio, nadat België donderdag al met 1-6 werd verslagen. In april wacht Oranje een volgende interlandperiode om te oefenen. De tegenstanders zijn nog niet bekend.

Lize Kop kreeg op doel de kans van bondscoach Sarina Wiegman. Lize Kop kreeg op doel de kans van bondscoach Sarina Wiegman. Foto: ANP

Martens mist enorme kans

Oranje was donderdag in De Koel vanaf het begin beter dan de Duitsers en dat had na vier minuten al moeten resulteren in een 1-0-voorsprong. Nadat een schitterende poging van Jill Roord via de onderkant van de lat het veld weer in kwam, kon Lieke Martens ongehinderd binnentikken, ware het niet dat de buitenspeler de bal totaal verkeerd raakte en hopeloos over schoot.

In de zesde minuut zag Roord een volgende poging gekeerd worden door de Duitse keeper Merle Frohms, waarna het in de zeventiende minuut wel raak was voor Oranje. Een lage voorzet van Vivianne Miedema werd door Groenen schitterend in de verre hoek geschoten (1-0).

In het vervolg van de eerste helft kreeg Oranje meer kansen. Martens speelde ondanks haar misser met zelfvertrouwen en liet een paar mooie dribbels zien, maar steeds weer stond de Duitse keeper Frohms in de weg.

De gemiste kansen kwamen Nederland duur te staan, want op slag van rust maakte Duitsland tegen de verhouding in gelijk. Freigang tikte bij de tweede paal een voorzet binnen (1-1).

Vreugde bij Duitsland na de 1-1. Vreugde bij Duitsland na de 1-1. Foto: Pro Shots

Roord raakt opnieuw de lat

Aan het begin van de tweede helft had Oranje weer op voorsprong kunnen en moeten komen. Van de Donk kreeg een paar meter voor het Duitse doel een enorme kans, maar ze kopte ongehinderd over. Zo ging Nederland verder met het missen van kansen. Martens bleef ook haar acties maken en ditmaal ging haar poging naast.

Duitsland, nummer twee van de FIFA-ranking, beet na rust wel meer van zich af, maar het was Oranje dat weer een voorsprong nam. Roord had al kunnen scoren, maar via Frohms kwam de bal tegen de lat, waarna Van de Donk in de rebound trefzeker was met het hoofd (2-1). De kleinste speler van het veld (1,60 meter) kreeg zo alsnog een kopdoelpunt achter haar naam.

Met de tweede goal van Oranje was de wedstrijd nog niet beslist, zeker niet omdat Lize Kop een onzekere indruk maakte. De reservekeeper, die deze wedstrijd de kans kreeg van Wiegman, trapte de bal een paar keer in Duitse voeten, maar steeds liep het goed af.

Ook Stefanie van der Gragt stond nog een keer te klungelen. Het gevolg was een enorme kans voor Klara Bühl, die oog in oog met Kop wild over schoot. Zo ontsnapte Oranje in de slotfase, waardoor na 21 jaar weer een overwinning op Duitsland gevierd kon worden.