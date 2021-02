Tottenham Hotspur heeft zich woensdag met speels gemak geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Engelsen wonnen in eigen huis ook de return tegen Wolfsberger AC met ruime cijfers: 4-0.

Tottenham was vorige week in de heenwedstrijd in Boedapest (vanwege de Britse variant van het coronavirus mocht de club niet naar Oostenrijk reizen) al met 1-4 te sterk. Woensdag deden de 'Spurs' het op eigen veld met Steven Bergwijn in de basis - de aanvaller werd ruim twintig minuten voor tijd gewisseld - nog een stukje beter.

Dele Alli zorgde al in de tiende minuut voor het openingsdoelpunt. Carlos Vinícius, Gareth Bale (de vervanger van Bergwijn) en opnieuw Vinícius waren na rust verantwoordelijk voor de overige treffers.

Wolfsberger schakelde in de groepsfase nog Feyenoord uit. De club zegevierde in zowel de uitwedstrijd (1-4) als de thuiswedstrijd (1-0) tegen de Rotterdammers, maar een stunt tegen Tottenham zat er geen moment in.

Tottenham kon wel weer een succesje gebruiken. De ploeg van de bekritiseerde manager José Mourinho verloor vijf van de laatste zes duels in de Premier League en is daardoor afgezakt naar de teleurstellende negende plaats. Bovendien strandden de 'Spurs' tussendoor in de vijfde ronde van de FA Cup.

De overige returns in de tweede ronde van de Europa League worden donderdag afgewerkt. Ajax en PSV spelen dan thuis tegen respectievelijk Lille OSC en Olympiacos. De Amsterdammers verdedigen een 1-2-zege en de Eindhovenaren moeten terug zien te komen van een 4-2-nederlaag.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League