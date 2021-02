De degradatiekraker in de Eredivisie tussen Willem II en ADO Den Haag heeft woensdag geen winnaar opgeleverd. De ploegen hielden elkaar op 1-1, maar kregen beide wel een rode kaart.

Willem II leek aanvankelijk op een zege af te stevenen. De Tilburgers kwamen vlak voor rust met een man meer te staan na een rode kaart voor ADO-middenvelder Tomislav Gomelt en namen kort na de pauze de leiding door een rake strafschop van Mike Trésor.

Daarna gaf Willem II het toch nog uit handen en dat had het voor een groot deel te wijten aan Jordens Peters. De aanvoerder veroorzaakte eerst op knullige wijze een strafschop, waaruit Shaquille Pinas scoorde, en kreeg even later zijn tweede gele en dus rode kaart.

Willem II en ADO schieten weinig op met het gelijkspel. Ze blijven met veertien punten respectievelijk de nummers zestien en zeventien na 23 speelrondes. De achterstand op nummer vijftien RKC Waalwijk bedraagt acht punten en de voorsprong op hekkensluiter FC Emmen vijf punten.

ADO Den Haag-middenvelder Marko Vejinovic in duel met twee spelers van Willem II.

Geen enkel schot op doel in eerste helft

Er was bij Willem II-ADO weinig te genieten voor beide doelen. In de eerste helft viel er geen enkel schot op doel te noteren. Wel werd een goal van Willem II afgekeurd. Wesley Spieringhs kopte raak uit een corner, maar scheidsrechter Siemen Mulder zag daarvoor een overtreding van Kwasi Wriedt op doelman Martin Fraisl.

Willem II kon in de 42e minuut op een meevaller rekenen door de rode kaart van Gomelt. De middenvelder, een van de vele nieuwelingen bij ADO in de winterstop, had geen oog voor de bal en haalde ter hoogte van de middenlijn Wriedt van achteren onderuit.

De thuisclub werd helemaal in het zadel geholpen toen Mulder in de 48e minuut ook nog eens een strafschop gaf na een lichte overtreding van Michiel Kramer op Spieringhs. De net ingevallen Trésor, die de geblesseerd geraakte Mats Köhlert verving, faalde vervolgens niet vanaf 11 meter.

Willem II had alles onder controle, maar verspeelde alsnog de voorsprong. Ook ADO kreeg een strafschop nadat Peters, die terugkeerde in de basis na wat invalbeurten op rij, de bal volledig mistte en Kramer vol raakte. Ook Pinas bleef koel vanaf 11 meter: 1-1.

Het numerieke overwicht voor Willem II verdween daarna ook al snel doordat Peters na een domme overtreding op Jonas Arweiler zijn tweede gele kaart ontving. De teams konden in de slotfase wel leven met een punt, maar dat maakt de zorgwekkende situatie er voor beide niet beter op.

