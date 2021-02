10' Ondanks haar hilarische misser is Lieke Martens vooralsnog de gevaarlijkste speler op het veld. Met haar dribbels en snelheid is ze een plaag voor de Duitse defensie. Dat hebben haar medespelers ook ontdekt, want Martens wordt continu aangespeeld aan de linkerkant. Dit is de Martens die we kennen uit de gouden tijden.