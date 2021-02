Feyenoord begint woensdag zonder Justin Bijlow en Mark Diemers in de basis aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen in de Eredivisie. De doelman is nog altijd geblesseerd en de middenvelder is gepasseerd.

Bijlow miste ook al de laatste twee duels, in de beker met sc Heerenveen (4-3-verlies) en in de competitie met FC Twente (2-2), door een blessure, maar er was de hoop dat hij tegen FC Groningen weer beschikbaar zou zijn. Hij wordt vervangen door Nick Marsman.

Diemers is zijn plek in het elftal kwijtgeraakt aan Leroy Fer, die tegen FC Twente genoegen moest nemen met een invalbeurt. Jens Toornstra en Orkun Kökçü behouden wel hun positie op het middenveld.

Achterin is er één wijziging ten opzichte van het treffen met FC Twente. Eric Botteghin krijgt centraal de voorkeur boven Uros Spajic. Bart Nieuwkoop fungeert wederom als rechtsback en verdringt Lutsharel Geertruida naar de bank.

Bryan Linssen staat in de spits, waardoor de 'echte' spitsen Nicolai Jorgensen, Lucas Pratto en Róbert Bozeník zich opnieuw tevreden moeten stellen met een plek op de bank. Tegen FC Twente bleef dat drietal er opvallend genoeg negentig minuten zitten.

Buijs weer op de bank bij FC Groningen

FC Groningen kampt met de nodige personele problemen. De ploeg mist de geblesseerden Arjen Robben, Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi. Trainer Danny Buijs is er wel weer bij, nadat hij zondag tegen sc Heerenveen (1-1) verstek moest laten gaan omdat hij in contact was geweest met een besmette persoon.

FC Groningen-Feyenoord vangt woensdag om 18.45 uur aan in het lege Hitachi Capital Mobility Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Deze wedstrijd werd twee weken geleden afgelast vanwege het winterweer.

Feyenoord staat op de vierde plaats en moet winnen van nummer zes FC Groningen om in de race te blijven voor de tweede plek. De Rotterdammers hebben op dit moment acht punten achterstand op PSV, dat zondag in eigen huis de topper speelt tegen koploper Ajax.

Opstelling FC Groningen: Padt; Te Wierik, Itakura, Van Hintum, Gudmundsson; D. van Kaam, Lundqvist, Suslov; El Hankouri, Strand Larsen, Da Cruz.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Linssen, Sinisterra