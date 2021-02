De Oranjevrouwen beginnen woensdagavond in De Koel in Venlo met Lize Kop op doel aan de oefeninterland tegen Duitsland. Captain Sari van Veenendaal zit op de bank.

De basisplaats van Kop is de enige wijziging in de opstelling van de Oranjevrouwen in vergelijking met de met 1-6 gewonnen oefeninterland van donderdag tegen België.

De 22-jarige Kop, die onder contract staat bij Ajax, begint aan haar zesde interland. Achterin kiest bondscoach Sarina Wiegman opnieuw voor Lynn Wilms, Aniek Nouwen, Stefanie van der Gragt en Merel van Dongen, terwijl de geblesseerde Dominique Janssen ontbreekt in de wedstrijdselectie. Anouk Dekker zit op de bank.

Het middenveld wordt gevormd door Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen en recordinternational Sherida Spitse, die aan haar 143e interland begint. Voorin starten naast Jill Roord, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Oranje jaagt op eerste zege op Duitsland sinds 2000

Oranje jaagt in De Koel op de eerste zege op de Duitsers in 21 jaar. In maart 2000 werd de tweevoudig wereldkampioen door goals van Miranda Noom en Liesbeth Migchelsen met 2-0 verslagen. Wiegman was destijds een van de speelsters.

Sindsdien werd zeven keer verloren van Duitsland en twee keer gelijkgespeeld.

Nederland-Duitsland begint woensdag om 18.30 uur in De Koel en staat onder leiding van de Belgische scheidsrechter Viki De Cremer. Het duel met de tweevoudig wereldkampioen is voor Oranje een mooie test richting de Olympische Spelen in Tokio.

Opstelling Oranjevrouwen: Kop; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Roord, Miedema, Martens.

Opstelling Duitsland: Frohms; Kleinherne, Oberdorf, Huth, Maroszán, Popp, Däbritz, Freigang, Bühl, Doorsoun, Lattwein.