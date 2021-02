Zlatan Ibrahimovic heeft van zijn club AC Milan toestemming gekregen om volgende week het Sanremo Music Festival te bezoeken. De spits zal daar presenteren en zelfs zingen.

"Zlatan zal een aantal trainingen missen, maar hij is beschikbaar voor de wedstrijden", zei trainer Stefano Pioli woensdag op een persconferentie. "Als er een kampioen is die dergelijke druk aankan, dan is hij het wel."

In Italië is veel kritiek op het uitstapje van de 39-jarige spits. Zeker omdat AC Milan zijn laatste drie duels niet wist te winnen en de koppositie verspeelde aan stadgenoot Internazionale.

Pioli denkt juist dat Ibrahimovic extra goed zal presteren om zijn criticasters de mond te snoeren. "Iemand zoals hij put uit deze situatie nog meer kracht en motivatie om het team te helpen."

'Zlatan is een vreselijke zanger'

Het muziekfestival in San Remo begint volgende week dinsdag. Ibrahimovic zal 's ochtends nog met zijn ploeggenoten trainen en vervolgens per helikopter naar San Remo vliegen om daar 's avonds op te treden. Woensdag speelt hij vervolgens mee in de Serie A-wedstrijd tegen Udinese.

Vervolgens keert de Zweed op donderdag weer terug naar het festival, waar hij tot en met zaterdag verblijft. Op zondag speelt Milan tegen Hellas Verona. Ibrahimovic wordt in San Remo vergezeld door een persoonlijke trainer, die met hem oefeningen zal doen.

Ibrahimovic fungeert op het festival, waarbij vanwege de coronaregels geen publiek aanwezig is, als een van de presentatoren. Ook zal hij een duet zingen met Sinisa Mihajlovic, de trainer van Bologna.

"Er zijn twee dingen waar ik ontzettend slecht in ben en dat zijn zingen en dansen", zei Mihajlovic vorige week. "Zlatan is ook een vreselijke zanger. Maar de mensen zullen in elk geval om ons kunnen lachen."

Donderdag speelt Milan met Ibrahimovic de return in de zestiende finales van de Europa League tegen Rode Ster. Het heenduel in Belgrado eindigde vorige week in 2-2.

