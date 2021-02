John Stegeman baalt "gigantisch" van zijn ontslag zaterdag als trainer van PEC Zwolle. De 44-jarige Gelderlander is ervan overtuigd dat hij op een goede manier het seizoen af zou hebben gesloten en is het dan ook niet eens met de beslissing van de clubleiding.

"Voor mij was er echt geen reden tot paniek. Kijk, dat de club niet tevreden is over de resultaten, dat kan. Maar ik had er echt nog wel het vertrouwen in dat het goed zou komen. Daarom is het ook zo zonde hoe het is gelopen. Als je kijkt naar de plaats op de ranglijst, was dat echt niet nodig geweest", zegt Stegeman woensdag tegen De Stentor.

Stegeman zou aan het einde van dit seizoen vertrekken bij PEC omdat zijn aflopende contract niet werd verlengd, maar hij moest dus al bijna een half jaar eerder het veld ruimen. Vrijdag verloor PEC van het nog zegeloze FC Emmen (3-2) en zakte het naar de dertiende plaats in de Eredivisie. De voorsprong op de degradatiezone is met negen punten nog altijd wel fors.

"Degradatie was ons nooit overkomen", stelt Stegeman. "Zo slecht was het ook weer niet. Natuurlijk, de laatste twee duels waren niet goed. Maar we zouden nooit degraderen, daar ben ik 100 procent van overtuigd. Zeker als we weer een fitte selectie zouden hebben. Dan hadden we echt wel weer punten gepakt. Maar goed, dat is hun keuze en dat heb ik te respecteren."

John Stegeman krabt op zijn hoofd tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen. John Stegeman krabt op zijn hoofd tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen. Foto: Pro Shots

'Dit gaat me niet in de koude kleren zitten'

Stegeman was bezig aan zijn tweede seizoen bij PEC. Vorig jaar eindigden de Overijsselaars op de vijftiende plaats. Stegeman, die eerder als hoofdcoach werkzaam was bij Go Ahead Eagles en Heracles Almelo, heeft nog geen club voor volgend seizoen, maar wil ook eerst de tijd nemen om te "resetten".

"Want dit gaat me natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Het is niet leuk om ontslagen te worden. Maar mijn doel is natuurlijk wel weer om ooit weer een club te vinden. Zodat ik kan bewijzen dat ik het wel kan. Al blijf ik zeggen dat het ontslag onnodig was. Als je realistisch kijkt, sta je op de plek waar je ongeveer moet staan."

"Ik ben de laatste die zegt dat ik niks fout heb gedaan. Fouten maakt iedereen. Maar hoe en wat, daarover ben ik nu aan het nadenken. Hopelijk kom ik daar snel achter. Zodat ik daar weer van kan leren. En het is echt niet zo dat ik nu met wrok terugkijk. Ik heb altijd steun van Mike Willems en Adriaan Visser (technisch manager en voorzitter, red.) gevoeld en altijd goed met de mensen met PEC kunnen werken."

Stegeman wordt bij PEC naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door Art Langeler. De vijftigjarige Gelderlander, die op dit moment actief is bij de KNVB als directeur voetbalontwikkeling, was tussen 2010 en 2013 ook al de trainer van PEC en volgens de NOS staat hij vanaf 1 april voor de groep.

