Quincy Promes houdt een dubbel gevoel over aan zijn vertrek bij Ajax. De 29-jarige aanvaller had het erg naar zijn zin in Amsterdam, maar een gebrek aan speeltijd heeft hem ertoe gedwongen om te kiezen voor een terugkeer naar Spartak Moskou.

"Voetbal is het belangrijkste voor mij en ik ben hier geen basisspeler. De combinatie van deze dingen ging toch aan me knagen", zegt Promes woensdag voor de camera van Ajax TV.

De 47-voudig international van het Nederlands elftal kwam in de zomer van 2019 voor ruim 15 miljoen euro over van Sevilla. Hij beleefde een prima debuutseizoen en vormde met name een sterk koppel met Hakim Ziyech, maar deze jaargang miste hij de vorm en belandde hij op de bank.

"Ik ging van clubtopscorer in de Champions League naar wisselspeler", aldus Promes. "Ik denk dat iedere speler er moeite mee zou hebben om dat een plekje te geven. Dan ga je de balans opmaken, of het misschien toch niet verstandig is om verder te kijken. Met pijn in mijn hart moet ik nu afscheid nemen."

"Ik heb hier heel mooie momenten meegemaakt en ben vooral dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om me te laten zien. Ik kon doelpunten maken in het stadion waar ik ballenjongen ben geweest. Dat gevoel is bijna niet te beschrijven. De cirkel was rond."

120 Promes zet Ajax op 0-2 na karakteristieke assist van Ziyech

'Het liefst ben ik hier mijn hele leven'

Promes kwam in december in opspraak doordat hij door de politie werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een ernstige steekpartij. Hij werd al snel weer vrijgelaten, maar er loopt nog wel een onderzoek naar hem.

"Al die mediaberichten en negativiteit om mij heen", vertelt Promes. "Daar ben ik erg van geschrokken, omdat ik in een situatie ben beland waar ik niet veel over kan zeggen. Maar de waarheid zal boven water komen. Ik zag dat men zijn oordeel al klaar had. Onterecht. Daar had ik moeite mee."

Promes kwam eerder tussen 2014 en 2018 uit voor Spartak en was daar destijds zeer succesvol. De Russische topclub betaalt maximaal 11 miljoen euro voor hem, waardoor Ajax, waar Promes enige tijd in de jeugdopleiding speelde, aardig wat verlies heeft geleden.

"Ik ga Ajax zeker missen", stelt Promes. "Het is ook geen afscheid, maar meer een tot ziens. Je bent Amsterdammer en Ajacied tot je laatste adem. Ik ben hier op de straten opgegroeid. Dit is voor mij thuis. Ik zal altijd terugkeren naar Amsterdam.

"Het is een dubbel gevoel. Voor mijn gevoel was het te kort. Het liefst ben ik hier mijn hele leven. Maar ik ben nu 29 jaar. Dus als het goed is, zit ik op mijn top. Ik heb de kans om het weer bij Spartak te laten zien."