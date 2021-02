Anthony Lurling keert na zeven jaar terug bij NAC Breda. Het 43-jarige clubicoon wordt vanaf volgend seizoen assistent-trainer bij het eerste elftal en hoofdcoach van NAC onder 15.

Lurling komt over van PSV, waar hij bezig is aan zijn derde seizoen als trainer in de jeugdopleiding. Hij heeft bij NAC voor twee jaar getekend.

"Dit is voor mij een hele mooie stap in mijn trainerscarrière", zegt de oud-aanvaller op de site van de Brabantse club. "De afgelopen periode heb ik mijn diploma UEFA A gehaald en vanuit daar wil je je natuurlijk blijven ontwikkelen. Deze stap past daar uitstekend bij. Ik wist eigenlijk vrijwel direct dat ik dit wilde gaan doen."

Lurling speelde in het seizoen 2004/2005 en tussen 2007 en 2014 in totaal 247 wedstrijden voor NAC, waarin hij goed was voor 45 goals en 46 assists. De vleugelspeler groeide in Breda uit tot publiekslieveling en nam zeven jaar geleden in tranen afscheid van de fans.

Hij sloot zijn actieve loopbaan in 2016 af bij FC Den Bosch, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep. Lurling speelde ook voor sc Heerenveen, Feyenoord, 1. FC Köln en RKC Waalwijk.

NAC staat momenteel onder leiding van hoofdcoach Maurice Steijn vierde in de Keuken Kampioen Divisie en heeft nog zicht op promotie. De club haalde vorige week al 'Mister NAC' Ton Lokhoff terug als technisch directeur.

