Ajax is met de geschorste André Onana in overleg over zijn contractsituatie, waarbij een verlenging tot de opties behoort. De huidige verbintenis van de 24-jarige Kameroener loopt in de zomer van 2022 af.

Onana, sinds het seizoen 2016/2017 eerste keeper van Ajax, werd begin deze maand door de UEFA voor een jaar geschorst vanwege dopinggebruik. De zaak wordt nog behandeld door het internationale sporttribunaal CAS.

"We zijn met hem in gesprek over zijn contractsituatie. In die hele constructie wordt ook een plan meegenomen hoe we verdergaan, hoe we deze periode overbruggen", zei Ajax-trainer Erik ten Hag woensdag op zijn persconferentie.

"Natuurlijk is heel veel afhankelijk van wat het CAS gaat beslissen. Alle opties passeren de revue. We zullen een plan ontwikkelen hoe we de samenwerking gaan invullen. Of ik al signalen heb dat hij ervoor openstaat om zijn contract te verlengen? Dat niet. We zijn met hem in gesprek en over de inhoud kan ik uiteraard niks kwijt."

Inmiddels is duidelijk dat Onana tijdens zijn beroepszaak bij het CAS wordt bijgestaan door advocaten Dolf Segaar en Javier Ferrero. Ajax hoopt de straf van de doelman, die zegt per ongeluk in de fout te zijn gegaan, te verlagen.

Onana wordt bij Ajax vervangen door reservekeeper Maarten Stekelenburg. De Amsterdammers spelen donderdag thuis tegen Lille in de achtste finales van de Europa League. De Fransen werden vorige week tijdens het heenduel met 1-2 verslagen.

