PSV-trainer Roger Schmidt kan donderdag in het belangrijke Europa League-duel met Olympiacos weer beschikken over Mohamed Ihattaren. De Eindhovenaren zijn vol vertrouwen dat de 4-2-nederlaag uit de heenwedstrijd nog weggepoetst kan worden.

Ihattaren miste de wedstrijd in Griekenland wegens ziekte én een spierblessure en was om die reden zondag ook afwezig tegen Vitesse, dat in het Philips Stadion met 3-1 werd verslagen.

"Hij traint weer met de groep en het gaat beter met hem. Hij heeft geen last meer van zijn blessure en is niet meer ziek. Hij is morgen onderdeel van de selectie", zei Schmidt woensdag op zijn persconferentie in Eindhoven.

Achter de naam van Olivier Boscagli, die tegen Olympiacos uitviel met een hoofdwond, staat nog een vraagteken. "We moeten dat na vandaag bekijken. Gisteren heeft hij kort individueel getraind. We hopen dat hij inzetbaar is."

'We geloven in onszelf'

Het vertrouwen in een goede afloop is groot bij PSV, zo verzekerde Schmidt. "We geloven in onszelf. We hebben de kans om iets bijzonders te doen; het is lang geleden dat PSV de volgende ronde haalde in de knock-outfase. Dat is een grote motivatie voor ons", aldus de Duitser.

"De sleutel is dat we er echt in moeten geloven en dat we moeten laten zien dat we hebben geleerd van onze fouten van vorige week. Olympiacos was heel efficiënt en dat is heel belangrijk, zeker Europees. Dat moeten wij morgen ook laten zien."

"Een paar maanden geleden stonden we er thuis tegen PAOK ook heel slecht voor. We stonden met 0-2 achter en lagen er bijna uit, maar toen richtte het team zich op (PSV won met 3-2, red.). We zijn altijd tot zulke dingen in staat."

PSV-Olympiacos begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Fransman Clément Turpin. PSV stond in 2012 voor het laatst in de achtste finales van de Europa League. Destijds was Valencia over twee duels te sterk.

