Ajacieden Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui missen donderdag de return tussen Ajax en Lille OSC in de zestiende finales van de Europa League. Beide backs zijn niet fit genoeg voor het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Mazraoui viel anderhalve week geleden tijdens het uitduel met Heracles Almelo (0-2-zege) geblesseerd uit. Tagliafico heeft nog te veel last van een hoofdblessure die hij eind vorige maand opliep tijdens een wedstrijd tegen Willem II (3-1-zege).

De Argentijn speelde vorige week in het uitduel met Lille (1-2-zege) nog met een bril op, maar klaagde na afloop dat hij niet goed kon zien. Hij was ook schuldig aan de enige treffer van de koploper van Frankrijk.

"Tagliafico had vorige week veel problemen in Lille, hij kwam met moeite aan het einde van die wedstrijd", zei trainer Erik ten Hag woensdag op een persconferentie. "Zijn herstel gaat niet zoals gehoopt, maar het is niet uitgesloten dat hij er zondag tegen PSV weer bij is. Voor Mazraoui is het lastig om een prognose te geven."

Ten Hag kan tegen Lille wel weer een beroep doen op middenvelder Ryan Gravenberch, die het uitduel miste vanwege een schorsing. Daley Blind kan Tagliafico als linksback vervangen.

Devyne Rensch, Jurriën Timber en Sean Klaiber kunnen de positie van rechtsback Mazraoui innemen. Ten Hag ziet Rensch ook als optie voor de positie links in de defensie.

Noussair Mazraoui kwam op 13 februari voor het laatst in actie. Noussair Mazraoui kwam op 13 februari voor het laatst in actie. Foto: Pro Shots

'Het wordt zwaar, maar heb er vertrouwen in'

Ajax boekte vorige week een verdiende zege op Lille, maar Ten Hag blijft zeer op zijn hoede voor de koploper in Frankrijk. De ploeg van Sven Botman heeft zijn laatste acht uitwedstrijden in de Ligue 1 allemaal gewonnen.

"We zijn ons bewust van die statistiek", aldus Ten Hag. "Ze zullen niks anders gaan doen dan vorige week, maar wij zullen ons moeten verbeteren om een ronde verder te komen. Het wordt een zware proef, maar ik heb er vertrouwen in."

Ten Hag benadrukte dat Ajax heel scherp moet zijn in de omschakeling van aanval naar verdediging."Dat zal cruciaal zijn morgen, omdat Lille een ongelooflijk goede counterploeg met heel veel snelheid is. Maar onze omschakeling gaat steeds beter."

Ajax-Lille begint donderdag om 18.55 uur. De winnaar van de dubbele ontmoeting kwalificeert zich voor de achtste finales die op 11 en 18 maart worden afgewerkt.

Bekijk de uitslagen en het programma van de Europa League