Quincy Promes staat op het punt om zijn transfer naar Spartak Moskou af te ronden, zo heeft Ajax-trainer Erik ten Hag woensdag bevestigd na berichtgeving van ESPN en het AD. De aanvaller van Ajax tekent voor 3,5 jaar bij de club waarbij hij tussen 2014 en 2018 ook al onder contract stond.

"Het is nu in de maak, het lijkt erop dat het die kant opgaat. Al is het pas een deal als er handtekeningen staan", zei Ten Hag woensdag tijdens een persmoment. "Quincy is een geweldige speler, hij heeft het vorig seizoen fantastisch gedaan. Ik gun hem deze stap. Alle succes in Rusland, als dat doorgaat. Maar daar gaan we wel van uit."

Het is niet duidelijk welk bedrag Ajax ontvangt voor Promes, die in de zomer van 2019 voor ruim 15 miljoen euro werd overgenomen van Sevilla. Dat bedrag kon door bonussen nog oplopen tot ruim 17 miljoen euro.

De transfer van de 29-jarige Promes zat er al een tijdje aan te komen. Om die reden behoorde de geboren Amsterdammer in de laatste weken niet meer tot de selectie van Ten Hag.

Promes' terugkeer naar Rusland liep wat vertraging op door de privésituatie van de 47-voudig Oranje-international, die in december werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Hij is inmiddels weer vrij, maar nog altijd verdachte in die zaak, wat Spartak wat huiverig maakte.

Promes was succesvol bij Spartak

Nu een akkoord is bereikt, keert Promes terug bij de club waarbij hij tussen 2014 en 2018 indruk maakte. Destijds kwam de oud-speler van Go Ahead Eagles en FC Twente tot 66 goals en 33 assists in 135 officiële wedstrijden. Hij vierde er één landstitel.

Tijdens zijn anderhalf jaar lange verblijf bij Ajax was Promes ook belangrijk. In het shirt van de Amsterdammers maakte hij 22 goals en gaf hij zes keer een assist in 53 duels.

Ajax speelde in de afgelopen winterse transferperiode al in op een vertrek van Promes door Oussama Idrissi te huren van Sevilla. De Russische transfermarkt sluit donderdag.