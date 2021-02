Neil Lennon is woensdag vertrokken als manager van Celtic. De Schotse topclub beleeft een teleurstellend seizoen, waarin de achterstand op rivaal Rangers FC erg groot is.

Lennon was sinds februari 2019 bezig aan zijn tweede periode als Celtic-coach. Hij werd in 2012, 2013, 2014, 2019 en 2020 kampioen met 'The Bhoys', die nu liefst achttien punten achterstand hebben op Rangers, dat in 2011 voor het laatst de titel pakte.

"We beleven in meerdere opzichten een zwaar seizoen en natuurlijk is het heel frustrerend en teleurstellend dat we er niet in zijn geslaagd om het hoge niveau te halen dat we eerder wél haalden", zegt Lennon in een verklaring op de website van Celtic.

"Ik heb harder dan ooit gewerkt en geprobeerd dit om te draaien, maar helaas hebben we niet de serie neer kunnen zetten die we nodig hebben. Ik heb keihard mijn best gedaan en zal altijd een Celtic-supporter blijven."

De 49-jarige Lennon, die tussen 2000 en 2007 speler van Celtic was, begon zijn trainersloopbaan in 2010 bij de Schotse topclub. Na periodes bij Bolton Wanderers en Hibernian keerde hij er twee jaar geleden terug. Celtic maakt dit seizoen geen kans meer op een prijs.

Rangers is weer helemaal terug na een faillissement in 2011 en lijkt na negen jaar een einde te maken aan de hegemonie van Celtic in Schotland. De ploeg van manager Steven Gerrard heeft liefst achttien punten voorsprong op de aartsrivaal.