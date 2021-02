Silvester van der Water heeft dinsdagavond zijn langverwachte overstap van Heracles Almelo naar Orlando City afgerond. De 24-jarige aanvaller heeft bij de Amerikaanse club een contract voor drie seizoenen ondertekend. Zijn verbintenis in Almelo liep komende zomer af.

In september vorig jaar ging de overgang van Van der Water naar Orlando City nog niet door. Dat veroorzaakte nogal wat onvrede bij de oud-speler van Almere City FC.

Hij meldde zich destijds per WhatsApp af bij trainer Frank Wormuth voor de competitiewedstrijd tegen Willem II. Van der Water kreeg daarop de maximale boete van de clubleiding. Hij bood zijn excuses aan, waarna hij weer welkom was in de selectie.

Eind vorige week gaf Heracles de rechtsbuiten wel toestemming om naar Florida af te reizen en zijn transfer af te ronden. Van der Water miste daarom afgelopen weekend het duel met RKC Waalwijk (3-0-nederlaag).

In Orlando krijgt Van der Water onder meer Alexandre Pato en Nani als ploeggenoten. De Braziliaan speelde voorheen bij AC Milan en de Portugees kwam eerder uit voor Manchester United.

Van der Water dankt Heracles voor leerzame periode

Van der Water maakte in 54 Eredivisie-duels tien goals voor Heracles. Hij kijkt terug op een mooie tijd in Almelo.

"Ik heb veel geleerd bij deze club. Zowel fysiek als mentaal ben ik sterker geworden. Ik ben dan ook blij dat Heracles Almelo mij de kans heeft geboden me hier verder te ontwikkelen."

Technisch directeur Tim Gilissen beaamt dat Van der Water in Almelo een betere speler is geworden en daarmee zijn transfer heeft verdiend. "Hij kwam van een niveau lager en had in het begin logischerwijs even tijd nodig."

"Daarna heeft hij laten zien van waarde te zijn voor Heracles Almelo met onder meer veel doelpunten en assists. Hij heeft zich daarmee in de kijker gespeeld van andere clubs."