Het Openbaar Ministerie in Argentinië heeft in het onderzoek naar de dood van Diego Maradona een panel van medisch specialisten samengesteld. Dat buigt zich op 8 maart over de vraag of de in november overleden voetbalicoon voor zijn dood de juiste behandeling heeft gekregen.

Maradona stierf op zestigjarige leeftijd aan een hartaanval, enkele weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan waarbij een bloedprop werd verwijderd. Het Argentijnse parket tracht te achterhalen of er fouten zijn gemaakt in de medische behandeling en of er wellicht sprake was van nalatigheid.

Negen deskundigen zullen op 8 maart onder meer het medisch dossier van de voormalige sterspeler doorlichten. Ook de artsen die de autopsie uitvoerden, zijn voor de bijeenkomst opgeroepen.

Vijf personen, onder wie hersenchirurg en lijfarts Leopoldo Luque en psychiater Agustina Cosachov, zijn al aangemerkt als verdachten in de strafzaak, met onopzettelijke doodslag als formele aanklacht. Later deze week verhoort het Openbaar Ministerie de arts die verantwoordelijk was voor de thuiszorg die Maradona vlak voor zijn dood kreeg.

Maradona leed bij zijn dood aan aandoeningen aan lever, nieren en bloedsomloop. Zijn hart was twee keer zo groot als normaal. Hij worstelde tijdens zijn leven onder meer met een verslaving aan cocaïne en alcohol en met depressies.