Alfons Groenendijk ziet af van een functie als interim-coach bij PEC Zwolle. De 56-jarige trainer was nadrukkelijk in beeld om het seizoen af te maken als opvolger van de afgelopen weekend ontslagen John Stegeman, maar heeft na een gesprek laten weten er niet voor open te staan.

De bedoeling was dat Groenendijk in de zomer al een stapje terug zou doen om verder te gaan als assistent van Art Langeler, die vanwege zijn werkzaamheden bij de KNVB als directeur voetbalontwikkeling niet direct beschikbaar is.

"Het ontbrak mij aan perspectief op de lange termijn. Werken op basis van gelijkwaardigheid is één ding, maar ik voel me te veel hoofdtrainer om als assistent te fungeren", zegt Groenendijk tegen het Leidsch Dagblad.

Het zit hem daarnaast dwars dat het nieuws over zijn gesprek met de directie van PEC Zwolle maandag uitlekte. "Je kon het overal in de media lezen en ik kreeg er ook belletjes en appjes over. Als 'tussenpaus' kom je dan niet erg sterk binnen. Spelers weten ook dat je over een paar weken weer een stapje terug doet, dat tast je gezag aan."

Groenendijk was in Nederland hoofdtrainer van ADO Den Haag, Excelsior, Jong Ajax, FC Den Bosch en Willem II. Sinds zijn vertrek vorig jaar bij Al-Wahda in Abu Dhabi zit hij zonder club.

Bij PEC Zwolle werd Stegeman zaterdag na een 3-2-nederlaag bij hekkensluiter FC Emmen ontslagen. De huidige nummer dertien van de Eredivisie heeft nog niets gemeld over de eventuele komst van Langeler, die tussen 2010 en 2013 al hoofdtrainer was van Zwolle.

