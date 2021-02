De Oranjevrouwen gaan woensdag in Venlo voor de eerste overwinning op Duitsland in 21 jaar. Bondscoach Sarina Wiegman ziet het treffen met de tweevoudig wereldkampioen als een optimale test richting de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

"Wanneer we voor het laatst gewonnen hebben van Duitsland? Is dat die wedstrijd in 2000? Toen deed ik nog mee", zei Wiegman dinsdag bij het persmoment van Oranje in de aanloop naar het duel in De Koel. 104-voudig international Wiegman stond inderdaad zelf in het veld toen Nederland in maart 2000 door goals van Miranda Noom en Liesbeth Migchelsen met 2-0 won.

Sindsdien werd zeven keer verloren van Duitsland en twee keer gelijkgespeeld. "Het zou fijn zijn als we weer een keer winnen", vervolgde Wiegman. "Maar dat willen we altijd wel, los van het verleden."

De slechte balans tegen de Duitse ploeg is te verklaren door het feit dat onze oosterburen al jaren tot de absolute top van het internationale vrouwenvoetbal behoren, terwijl Nederland de laatste jaren pas de aansluiting vond.

"Het laatste WK en EK kwam Duitsland slechts tot de kwartfinales, maar ze zijn altijd wereldtop geweest", zei Wiegman over de nummer twee van de FIFA-ranking. "Nu ook. Bij onze spelers zie je het technische er misschien iets meer vanaf dan bij de Duitsers, maar zij zijn het wel. Ze zijn technisch, sterk en stug. Dit is heel uitdagend voor ons."

Oranje was donderdag veel te sterk voor België. Foto: Pro Shots

'Enkele verandering in opstelling'

Afgelopen donderdag wachtte Oranje ook al een goede test richting Tokio. De ploeg van Wiegman oefende in Brussel tegen de Belgen, maar die werden onverwacht eenvoudig met 1-6 aan de kant gezet.

"België kreeg de organisatie niet op orde", zag Wiegman. "En toen ze het uiteindelijk wel op orde hadden, hadden we ze al kapotgespeeld. Hopelijk kunnen we dat tegen Duitsland weer laten zien, maar dat is niet makkelijk. Ik hoop dat we ook tegen zo'n absoluut topland onder de druk uit kunnen voetballen en tot veel kansen kunnen komen."

Wiegman kan daarbij beschikken over nagenoeg dezelfde selectie als tegen België. Alleen reservekeeper Loes Geurts is geblesseerd afgehaakt en vervangen door Barbara Lorsheyd. "We gaan ook niet heel veel wijzigen in de opstelling, maar wel een enkele verandering."

Nederland-Duitsland begint donderdag om 18.30 uur in De Koel en staat onder leiding van de Belgische scheidsrechter Viki De Cremer.