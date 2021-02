Olympiacos reist met Bruma af naar Eindhoven voor de return donderdag tegen PSV in de Europa League. De huurling van PSV was een twijfelgeval, maar is fit genoeg om deel uit te maken van de selectie van de Griekse kampioen. Daartegenover staat de afwezigheid van oud-Willem II'er Marios Vrousai.

Vrousai blijft achter in Griekenland met een knieblessure die hij afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Aris Saloniki opliep. Achter de beschikbaarheid van centrale verdediger Sokratis Papastathopoulos stond ook een vraagteken, maar de oud-speler van Arsenal stapt wél in het vliegtuig.

Bruma en Sokratis hadden tijdens het heenduel met PSV allebei een basisplaats, terwijl Vrousai tien minuten voor tijd inviel. Olympiacos won met 4-2, waardoor PSV donderdag minimaal twee keer moet scoren om door te gaan naar de achtste finales van de Europa League.

De 26-jarige Bruma wordt dit seizoen door Olympiacos gehuurd van PSV, waar de Portugese vleugelspeler teleurstelde. Voor Olympiacos vond hij dit seizoen vier keer het net in negentien wedstrijden. De Grieken hebben een optie tot koop bedongen.

Vrousai kwam in januari 2019 naar Willem II, dat hem voor anderhalf seizoen huurde van Olympiacos. In die periode maakte de Griek zes goals voor de Tilburgers, waarna hij afgelopen zomer terugkeerde naar Griekenland.

PSV en Olympiacos trappen donderdag om 21.00 uur af in het Philips Stadion. De wedstrijd staat onder leiding van Clément Turpin.

Marios Vrousai scoorde dit seizoen drie keer voor Olympiacos.

