Hans de Koning vertrekt aan het einde van dit seizoen bij VVV-Venlo. De succesvolle trainer gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Aan de hand van topscorer Giorgos Giakoumakis staat VVV momenteel op een keurige veertiende plaats in de Eredivisie, negen punten boven de degradatiestreep. Bovendien haalde de club voor het eerst sinds 1988 de halve finales van de TOTO KNVB Beker, waarin de Venlonaren op 2 maart uit tegen Vitesse spelen.

"Ik heb de afgelopen periode met ontzettend veel plezier bij VVV-Venlo gewerkt en samen met staf en spelers een aantal mooie resultaten geboekt waar we trots op mogen zijn", zegt De Koning op de website van VVV.

"De club en de sfeer die er heerst, het is écht een warm nest. Maar soms moet je de keuze maken om een nieuwe stap te zetten en om je op persoonlijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. En ik heb zo mijn eigen ambities."

Het is nog onbekend waar die ambities precies liggen. "Ik ga die in een andere mooie uitdaging proberen te verwezenlijken", zegt de zestigjarige coach. "Maar club en supporters hoeven zich geen zorgen te maken: alle energie en focus ligt bij mij op het goed ten einde brengen van dit bijzondere seizoen."

Stan Valckx moet op zoek naar een nieuwe trainer voor VVV. Stan Valckx moet op zoek naar een nieuwe trainer voor VVV. Foto: Pro Shots

Valckx: 'De Koning heeft fantastisch gepresteerd'

De Koning, die eerder Fortuna Sittard, FC Dordrecht, TOP Oss, AGOVV, Helmond Sport, FC Volendam, Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk trainde, is sinds januari 2020 werkzaam in De Koel. Daar volgde hij de ontslagen Robert Maaskant op. Vorig seizoen behoedde de oud-doelman de Limburgse club voor degradatie.

Stan Valckx, technisch manager van VVV, betreurt het vertrek van de trainer. "Hans heeft, samen met zijn staf, fantastisch gepresteerd met VVV-Venlo. Dat staat buiten kijf en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor."

Tijdens gesprekken met De Koning merkte Valckx al dat de ambities van de club en trainer niet gelijk opgingen. "Hans gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat besluit respecteren we. Sportief gezien staan we er uiteraard nog altijd goed voor. We hebben er alle vertrouwen in dat Hans, samen met spelers en staf, dit historische seizoen in stijl gaat afsluiten."

Zaterdag om 20.00 uur staat er voor VVV een Eredivisie-duel met Vitesse op het programma. Drie dagen later spelen beide clubs opnieuw in Arnhem tegen elkaar in de halve finale van de beker.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie