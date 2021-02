Justin Bijlow keert woensdag mogelijk terug in het elftal bij Feyenoord. De 23-jarige keeper lijkt fit genoeg om mee te doen tijdens de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Bijlow reisde zondag wegens een knieblessure niet mee naar Enschede, waar met 2-2 gelijk werd gespeeld tegen FC Twente. Feyenoord meldt dinsdag dat de Rotterdammer weer volledig heeft meegetraind en dat woensdag wordt beslist over zijn inzetbaarheid.

Zijn absentie tegen Twente was een tegenvaller voor Bijlow, die ruim een week geleden thuis tegen Willem II (5-0-winst) juist zijn rentree had gemaakt nadat een voetblessure hem maanden aan de kant hield. Tijdens zijn afwezigheid werd het Feyenoord-doel verdedigd door reservekeeper Nick Marsman.

Trainer Dick Advocaat hoopt dat het uit vorm verkerende Feyenoord op bezoek in Groningen verbetering kan laten zien. Tegen Twente kwam de vijftienvoudig landskampioen in een foutenfestival met 2-0 achter.

"Hoe wij de kansen en de goals weggaven, dat mag echt niet op dit niveau", aldus de oud-bondscoach van Oranje. "Ik kan begrijpen dat de supporters daar net als wij ook ontevreden over zijn. Qua scherpte en concentratie moet het gewoon beter, dat weten de jongens zelf ook."

Dick Advocaat was niet blij met wat hij tegen FC Twente zag. Dick Advocaat was niet blij met wat hij tegen FC Twente zag. Foto: Pro Shots

'Moet mijn groep ook een compliment maken'

Advocaat is er wel blij mee dat Feyenoord zich in de Grolsch Veste niet voor het eerst dit seizoen terugknokte van een achterstand. "Dat geeft aan hoe goed deze groep in mentaal opzicht in elkaar steekt. Dat hebben ze in de anderhalf jaar dat ik er zit vaak genoeg bewezen en daar moet ik ze ook een compliment voor maken."

FC Groningen-Feyenoord begint woensdag om 18.45 uur en wordt geleid door scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Om 16.30 uur is de aftrap bij Willem II-ADO Den Haag, het andere Eredivisie-duel van de dag.

Na 22 wedstrijden is Feyenoord achter Ajax, PSV en AZ de nummer vier van de Eredivisie. De achterstand op koploper Ajax is veertien punten.

