PSV moet donderdagavond in het Philips Stadion het 4-2-verlies van vorige week bij Olympiacos rechtzetten. In het verleden slaagde iets meer dan een derde van de teams erin een dergelijke Europese nederlaag recht te zetten in de return.

Gebaseerd op alle knock-outwedstrijden in Europese competities sinds 1955 lukt het een club in 34 procent van de gevallen de volgende ronde te bereiken na een 4-2-uitnederlaag.

PSV begon één keer eerder met een 4-2-verlies aan een Europees tweeluik en toen werd de Eindhovense club uitgeschakeld. In de achtste finale in de Europa League in 2012 kwam de ploeg van toenmalig trainer Phillip Cocu na een 4-2-nederlaag bij Valencia thuis niet verder dan 1-1 tegen de Spaanse club.

De laatste keer dat PSV verder ging na een uitnederlaag was in de voorronde van de Europa League in 2010. Destijds verloren de Eindhovenaren met 1-0 van Sibir Novosibirsk, waarna ze in de return met 5-0 over de Russen heen walsten.

Vreugde bij PSV tijdens de thuiswedstrijd tegen Novosibirsk in 2010. Vreugde bij PSV tijdens de thuiswedstrijd tegen Novosibirsk in 2010. Foto: Pro Shots

Ajax heeft 94 procent kans

Ajax heeft uiteraard een veel grotere kans om door te gaan naar de achtste finales, nadat vorige week gewonnen werd bij Lille (1-2). In het verleden liep het in 94 procent van de gevallen goed af voor een ploeg die een Europese tweestrijd begon met een 1-2-uitzege.

De laatste keer dat Ajax het in Europa alsnog verprutste na een 1-2 uitoverwinning was in 2006 in de voorronde van de Champions League tegen Kopenhagen. Destijds werd in de ArenA met 0-2 verloren, mede door een eigen doelpunt van Thomas Vermaelen.

Ajax tegen Lille begint donderdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter William Collum. Bij PSV tegen Olympiacos is de aftrap om 21.00 uur en de Fransman Clément Turpin is de arbiter in het Philips Stadion.