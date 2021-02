Ronald Koeman is ervan overtuigd dat zijn debuutseizoen als trainer van FC Barcelona een mooie wending kan krijgen. De voormalige bondscoach van Oranje gelooft nog altijd in de landstitel.

Barcelona leek zich te hebben herpakt na een slechte start van het seizoen, maar drie van de laatste vier wedstrijden - er werd verloren van Sevilla en Paris Saint-Germain en gelijkgespeeld tegen Cádiz - toonden aan dat Koemans ploeg nog altijd kwetsbaar is.

"Het is tijd dat we onze trots en energie terugkrijgen, vooral degenen die hier al lange tijd spelen. De recente resultaten tegen Paris Saint-Germain en Sevilla doen pijn, maar we moeten verder", zei Koeman dinsdag in gesprek met de pers.

"De ervaren spelers moeten de sfeer creëren dat we overal voor gaan. Ik heb mijn ploeg verteld dat we kampioen kunnen worden, want niemand blijft alles winnen. We staan al dichterbij dan drie weken geleden. In de komende wedstrijden komt het erop aan. Er is hoop."

Barcelona is na 23 wedstrijden achter Atlético Madrid, Real Madrid en Sevilla de nummer vier van La Liga. De achterstand op koploper Atlético is acht punten.

Woensdag is Elche, momenteel de nummer achttien van Spanje, de volgende tegenstander van de ploeg van Koeman. De wedstrijd in Camp Nou begint om 19.00 uur. Zaterdag gaat Barcelona op bezoek bij concurrent Sevilla.

Tegen onder meer Paris Saint-Germain bleek dat Barcelona nog niet op topniveau zit. Foto: Pro Shots

