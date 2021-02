Danny Buijs keert woensdag tijdens het thuisduel met Feyenoord terug op de bank van FC Groningen. De trainer van de 'Trots van het Noorden' moest zondag de derby tegen sc Heerenveen nog aan zich voorbij laten gaan.

Buijs bleef uit voorzorg thuis, omdat hij in contact was geweest met een met het coronavirus besmette persoon. De voormalige middenvelder testte zelf negatief, maar moest Heerenveen-Groningen (1-1) toch thuis op televisie volgen.

"Ik had weer even het supportersgevoel en dat gaf een heel vervelend gevoel, zeker in de eerste helft. De tweede helft niet, toen hebben we heel goed gespeeld. Het voordeel van zondag was dat ik op mijn gemakje naar FC Twente-Feyenoord heb kunnen kijken", aldus Buijs.

"Feyenoord heeft een slechte wedstrijd gespeeld, maar het zegt ook wel wat dat ze hem dan niet verliezen. Het is niet zo dat we zomaar even winnen, maar als we een goed niveau halen, kunnen we een goed resultaat behalen."

FC Groningen moet het tegen Feyenoord nog altijd stellen zonder Arjen Robben, die dit seizoen pas in twee competitieduels in actie kwam. Ook Ahmed El Messaoudi en Azor Matusiwa zijn vanwege blessures niet beschikbaar.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord, de nummers zes en vier van de Eredivisie, begint woensdag om 18.45 uur en wordt geleid door arbiter Martin van den Kerkhof. Iets eerder op de dag, om 16.30 uur, is de aftrap bij Willem II-ADO Den Haag.

Tegen sc Heerenveen stond FC Groningen onder leiding van assistent-coach Adrie Poldervaart, die na de 1-1 bij de feestvreugde betrokken werd. Foto: Pro Shots

