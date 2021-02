Calvin Stengs heeft dinsdag de training hervat bij AZ. De 22-jarige aanvaller miste afgelopen weekend de gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (1-4) door ziekte, maar is daar nu van hersteld.

Stengs sloot dinsdag nog niet aan bij zijn ploeggenoten, maar werkte een individueel programma af. Het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord van zondag.

Die wedstrijd is een clash tussen de nummers drie en vier van de ranglijst. AZ heeft een voorsprong van vier punten op de Rotterdammers, maar die spelen woensdagavond in het Hitachi Capital Mobility Stadion nog een inhaalwedstrijd tegen FC Groningen.

Het Noordhollands Dagblad meldde afgelopen donderdag dat Stengs besmet was met het coronavirus, maar dat is niet door AZ bevestigd.

De vleugelspeler is bezig aan zijn productiefste seizoen in zijn nog prille carrière: hij staat nu op zes doelpunten in twintig Eredivisie-wedstrijden. In het vorige, afgebroken seizoen stopte de teller voor Stengs bij vijf treffers.

De topper tussen AZ en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.