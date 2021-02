Scheidsrechters Björn Kuipers en Serdar Gözübüyük zijn dinsdag door de UEFA aangesteld om donderdag een Europa League-wedstrijd in goede banen te leiden. Kuipers heeft de leiding over het duel tussen Arsenal en Benfica, terwijl Gözübüyük de thuiswedstrijd van Leicester City tegen Slavia Praag fluit.

Door de huidige Europese reisrestricties vindt Arsenal-Benfica (aftrap 18.55 uur) niet op Engelse bodem plaats. In plaats daarvan reist Kuipers af naar het Griekse Piraeus, waar de wedstrijd op neutraal terrein wordt gespeeld.

Vorige week ontmoetten beide ploegen elkaar ook al op neutraal terrein. In Rome hielden Benfica en Arsenal elkaar toen op een 1-1-gelijkspel.

In tegenstelling tot Kuipers reist Gözübüyük wel af naar Engeland. Leicester City ontvangt Slavia Praag 'gewoon' in het eigen King Power Stadium. De eerste wedstrijd eindigde vorige week in Tsjechië in 0-0. De aftrap in Leicester is donderdag om 21.00 uur.

Ook Allard Lindhout, Kevin Blom en Jochem Kamphuis komen donderdag in actie in de Europa League. Zij zijn respectievelijk vierde official, VAR en assistent-VAR tijdens de return tussen Manchester United en Real Sociedad op Old Trafford. De heenwedstrijd werd gespeeld in Turijn en werd met 0-4 gewonnen door United.

Serdar Gözübüyük heeft donderdag de leiding over Leicester City-Slavia Praag. Foto: Pro Shots

