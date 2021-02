Joël Veltman kan amper geloven dat zijn eerste doelpunt voor Brighton & Hove Albion maandagavond niet genoeg was voor de overwinning tegen Crystal Palace. 'The Seagulls' verloren met 1-2 en blijven in de onderste regionen van de Premier League hangen.

De 29-jarige Veltman schoot na 55 minuten de 1-1 binnen in het Amex Stadium en tekende daarmee voor zijn eerste doelpunt in dienst van Brighton. De oud-Ajacied zag Christian Benteke diep in blessuretijd echter de winnende treffer maken.

"Het voelt alsof we van drie punten bestolen zijn", zei Veltman na het duel op de site van zijn club. "Na rust speelden we goed en verdienden we de zege. Ik hoorde dat wij 52 balcontacten in hun strafschopgebied hadden en zij maar vijf in dat van ons. Het is ongelooflijk, maar ze komen ermee weg."

Veltman kwam afgelopen zomer over van Ajax en heeft na een moeizame start een basisplek bij Brighton. De 27-voudig Oranje-international speelde tegen het Crystal Palace van oud-ploeggenoot Jaïro Riedewald en Patrick van Aanholt zijn 25e officiële wedstrijd voor de Premier League-club.

"Het was een mooie goal die ik maakte. Maar ik heb liever dat ik niet scoor en we drie punten pakken dan dat ik een doelpunt maak en we met lege handen staan", baalde Veltman. "We hadden veel vaker kunnen en moeten scoren. Door deze nederlaag blijven we in de degradatiezone, dus we moeten ons snel oprichten."

Brighton & Hove Albion blijft op 26 punten steken en bezet daarmee de zestiende plek in de Premier League. De onderste drie ploegen degraderen rechtstreeks naar het Championship. Het gat met nummer achttien Fulham is slechts drie punten.

Joël Veltman kreeg de bal met wat fortuin voor zijn voeten en schoot de 1-1 binnen, maar het was niet genoeg. Foto: ANP

