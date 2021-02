Luuk de Jong heeft maandag met een fraaie treffer een belangrijke rol gespeeld bij de 0-2-zege van Sevilla op Osasuna. In Engeland maakte Joël Veltman zijn eerste goal voor Brighton & Hove Albion, maar zijn ploeg verloor van Crystal Palace (1-2).

De Jong zorgde vlak na rust voor het hoogtepunt van de wedstrijd bij Osasuna-Sevilla. De Nederlandse spits kwam goed naar de eerste paal en werkte een lage voorzet van Munir El Haddadi met zijn hak en achter zijn standbeen prachtig in de verre hoek.

De bezoekers waren in de negentiende minuut op voorsprong gekomen in Pamplona door een treffer van Diego Carlos, die scoorde op aangeven van Joan Jordán.

De Jong stond voor het tweede competitieduel op rij in de basis bij Sevilla, nadat hij aan het begin van dit jaar niet veel speeltijd kreeg. Ook Karim Rekik verscheen aan de aftrap bij de bezoekers.

De Jong maakte maandag zijn eerste La Liga-goal sinds 4 oktober (1-1 tegen FC Barcelona) en zijn 150e competitietreffer uit zijn loopbaan. Afgelopen woensdag scoorde hij als invaller ook in het Champions League-duel met Borussia Dortmund (2-3-nederlaag).

Sevilla gaat door de zege op Osasuna Barcelona voorbij op de ranglijst. De Europa League-winnaar staat derde met één punt meer dan de ploeg van coach Ronald Koeman. De achterstand op koploper Atlético Madrid is zeven punten.

Brighton verliest ondanks goal Veltman

In de Premier League verloor het Brighton & Hove Albion van basisspeler Veltman en bankzitter Davy Pröpper diep in blessuretijd van het Crystal Palace van basisspeler Jaïro Riedewald en wisselspeler Patrick van Aanholt. Christian Benteke maakte in de 95e minuut de winnende treffer.

Crystal Palace was in de 28e minuut op voorsprong gekomen via Jean-Philippe Mateta. Veltman maakte tien minuten na rust gelijk. De vleugelverdediger kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten en schoot met links raak in de korte hoek.

Het was voor Veltman zijn eerste treffer in de Premier League en namens Brighton. De Oranje-international kwam afgelopen zomer over van Ajax.

Brighton staat na de nederlaag zestiende, vier punten boven de degradatiestreep. Crystal Palace is de nummer dertien met zes punten meer.

