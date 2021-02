Juventus heeft zich maandag in de Serie A hersteld van de midweekse nederlaag in de Champions League tegen FC Porto (2-1). Een thuisduel met hekkensluiter Crotone bleek een goed medicijn: 3-0. In België speelden Ruud Vormer en Tahith Chong een hoofdrol bij een zege van Club Brugge.

Juventus had het ruim een half uur lastig met Crotone, maar in de slotfase van de eerste helft was het weer eens Cristiano Ronaldo die een wedstrijd openbrak voor de ploeg van basisspeler Matthijs de Ligt.

De Portugese superster kopte in de 38e minuut raak uit een voorzet van Alex Sandro en scoorde een paar minuten later nog een keer met het hoofd, nu op aangeven van Aaron Ramsey.

De 36-jarige Ronaldo staat op achttien goals in negentien competitieduels dit seizoen en heeft nu tegen alle negentien clubs uit de Serie A minimaal één keer gescoord.

Halverwege de tweede helft besliste de Amerikaan Weston McKennie het duel in Turijn definitief: 3-0.

Juventus staat derde met acht punten minder dan koploper Internazionale. De regerend kampioen heeft wel een duel minder gespeeld dan de Milanezen.

Matthijs de Ligt feliciteert Cristiano Ronaldo. Matthijs de Ligt feliciteert Cristiano Ronaldo. Foto: Pro Shots

Chong belangrijk bij eerste basisplaats

In de Belgische Jupiler Pro League boekte het Nederlands getinte Club Brugge zijn negende competitiezege op rij. De koploper rekende in eigen huis af met middenmoter OH Leuven: 3-0.

Chong begon voor het eerst in de basis in de Belgische competitie, als vervanger van de geblesseerde Noa Lang. De huurling van Manchester United gaf in de achtste minuut de assist bij de openingstreffer van Ignace Van der Brempt.

Chong speelde ook een hoofdrol bij de tweede goal. Hij werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Leuven-keeper Rafael Romo en kreeg een penalty. Aanvoerder Vormer faalde niet vanaf 11 meter.

In de blessuretijd van de tweede helft maakte Clinton Mata er nog 3-0 van. Bas Dost stond net als Vormer en Chong aan de aftrap en werd na een uur gewisseld. Stefano Denswil ontbrak vanwege een positieve coronatest.

Club Brugge heeft liefst vijftien punten voorsprong op nummer twee Royal Antwerp FC, een ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

Ruud Vormer viert zijn treffer voor Club Brugge. Ruud Vormer viert zijn treffer voor Club Brugge. Foto: Pro Shots

