Koploper SC Cambuur heeft zijn voorsprong op nummer twee De Graafschap vergroot naar vier punten. De ploeg van Henk de Jong won maandagavond bij Jong FC Utrecht: 1-3. Go Ahead Eagles was te sterk voor Jong AZ (0-3).

Robert Mühren opende met zijn 25e competitietreffer van het seizoen de score bij Jong FC Utrecht-Cambuur. De spits scoorde vlak voor rust op aangeven van Ragnar Oratmangoen.

Cambuur liep na de hervatting verder uit door een eigen treffer van Raymond Huizing en leek op een relatief simpele overwinning af te stevenen.

In de negentigste minuut werd het toch nog even spannend, toen Tim Pieters scoorde voor Jong FC Utrecht. Een minuut later herstelde Issa Kallon de marge alweer naar twee: 1-3.

Go Ahead Eagles kende niet al te veel problemen met Jong AZ. Go Ahead Eagles kende niet al te veel problemen met Jong AZ. Foto: Pro Shots

Go Ahead wint voor achtste keer in negen duels

Go Ahead Eagles-aanvoerder Jeroen Veldmate tekende eerder op de avond in de uitwedstrijd tegen Jong AZ na een half uur uit een penalty voor de openingstreffer.

De bezoekers beslisten het duel in de tweede helft in een tijdsbestek van drie minuten. De Griek Giannis Fivos Botos tekende in de 57e minuut met zijn eerste goal in de Keuken Kampioen Divisie voor de 0-2 en Sam Beukema bepaalde in de zestigste minuut de eindstand.

Go Ahead Eagles heeft nu acht van zijn laatste negen wedstrijden gewonnen. De nummer vijf van de Eerste Divisie verloor dit kalenderjaar in de competitie alleen van FC Volendam (1-3). De ploeg van coach Kees van Wonderen incasseerde tijdens deze sterke reeks slechts vijf tegentreffers.

Go Ahead heeft in de reguliere stand dertien punten achterstand op Cambuur. De Deventenaren staan in de stand van de derde periode derde op drie punten van De Graafschap. Er zijn in deze periode nog drie duels te spelen.

Bij nummer achttien Jong AZ viel Zakaria Aboukhlal al na 22 minuten uit met een blessure.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Keuken Kampioen Divisie