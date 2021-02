Go Ahead Eagles heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie een probleemloze zege geboekt op Jong AZ: 0-3. De ploeg van coach Kees van Wonderen won voor de derde keer op rij en hield ook voor de derde keer op rij de nul.

Go Ahead-aanvoerder Jeroen Veldmate tekende na een half uur uit een penalty voor de openingstreffer in Wijdewormer. Scheidsrechter Nick Smit gaf de strafschop voor een overtreding van Robin Lathouwers op Bas Kuipers.

De bezoekers beslisten het duel in de tweede helft in een tijdsbestek van drie minuten. De Griek Giannis Fivos Botos tekende in de 57e minuut met zijn eerste goal in de Keuken Kampioen Divisie voor de 0-2 en Sam Beukema bepaalde in de zestigste minuut de eindstand.

Go Ahead Eagles heeft nu acht van zijn laatste negen wedstrijden gewonnen. De nummer vijf van de Eerste Divisie verloor dit kalenderjaar in de competitie alleen van FC Volendam (1-3). De ploeg van Van Wonderen incasseerde tijdens deze sterke reeks slechts vijf tegentreffers.

Go Ahead heeft in de reguliere stand tien punten achterstand op koploper SC Cambuur, dat later op maandag nog in actie komt tegen Jong FC Utrecht. De Deventenaren staan in de stand van de derde periode derde op drie punten van De Graafschap. Er zijn in deze periode nog drie duels te spelen.

Bij nummer achttien Jong AZ viel Zakaria Aboukhlal al na 22 minuten uit met een blessure.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Keuken Kampioen Divisie