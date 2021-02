Borussia Dortmund heeft maandag een boete van 75.000 euro geaccepteerd. De club kreeg de geldstraf van de organisator van de Bundesliga vanwege het overtreden van coronaregels na de Kohlenpott-derby.

Dortmund won de uitwedstrijd tegen aartsrivaal Schalke 04 zaterdag met 0-4. De spelersbus werd bij terugkomst opgewacht door enthousiaste fans die geen afstand hielden.

Sommige spelers van Borussia Dortmund droegen geen mondkapje in de bus en vierden het feestje mee.

Directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund begreep de euforie maar erkende ook schuld.

"Het zou ook raar zijn als de spelers als wassen beelden in de bus waren blijven zitten als ze na zo'n zege worden opgewacht door fans", zei Watzke. "Maar we moeten ons aan de regels houden, dus we accepteren de boete."

