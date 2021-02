Supporters kunnen mogelijk vanaf 17 mei weer in het stadion zitten bij wedstrijden in de Engelse Premier League. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson maandag laten weten.

De laatste speelronde van de Premier League staat gepland voor het weekend van 22 en 23 mei. De finale van de FA Cup is op 15 mei op Wembley en zal dus hoogstwaarschijnlijk zonder fans worden afgewerkt.

Johnson zei nog niks over het EK voetbal (11-juni-11 juli), dat als het aan de UEFA ligt, nog steeds in twaalf landen wordt gehouden. Volgens de huidige plannen worden de halve finales en de eindstrijd in Londen afgewerkt.

Johnson presenteerde maandag een routekaart waarin is vastgelegd hoe de coronaregels op termijn worden versoepeld in Engeland, dat sinds 4 januari in lockdown is.

Buitensporten als voetbal, golf en tennis mogen vanaf 29 maart ook op amateurniveau weer in teamverband worden hervat. Sportscholen en zwembaden mogen vanaf 12 april weer hun deuren openen.

De Britse regering gaat in april een aantal keer testen met kleine groepjes fans bij sportwedstrijden. Als die pilots succesvol zijn, mogen er vanaf op z'n vroegst 17 mei maximaal tienduizend fans, of een aantal dat gelijk is aan 25 procent van de capaciteit, in stadions zitten.