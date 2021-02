Mark van der Maarel heeft maandag zijn aflopende contract bij FC Utrecht met twee jaar verlengd. De 31-jarige verdediger gaat op voor zijn dertiende en veertiende seizoen bij de Eredivisie-club.

"Mark is een enorm gewaardeerde kracht in onze selectie", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. "Met zijn karakter, ervaring en strijdlust is Mark een voorbeeld in de selectie. Erg mooi dat hij zich ook weer voor de komende jaren aan ons wil verbinden."

Van der Maarel debuteerde in 2009 namens de Utrechters in het profvoetbal en speelde nooit voor een andere club.

Hij heeft inmiddels 307 officiële duels voor de Domstedelingen achter zijn naam staan. Alleen Jan Willem van Ede (462 keer), Jean-Paul de Jong (434), Leo van Veen (421), Herman Verrips (340) en Ton de Kruijk (324) droegen vaker het shirt van FC Utrecht.

Van der Maarel stond dit seizoen in 13 van de 23 Eredivisie-wedstrijden van FC Utrecht in de basis. Afgelopen vrijdag maakte hij als invaller de laatste treffer bij het uitduel met Willem II (0-6-zege). Dat was de elfde goal uit zijn loopbaan.

