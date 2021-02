Vera Pauw heeft haar contract als bondscoach van de Ierse voetbalsters voor de tweede keer in een half jaar tijd verlengd. De 89-voudig international van Oranje gaat zich met de Ierse vrouwen proberen te kwalificeren voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

"We hebben allemaal het gevoel dat we nog niet klaar zijn met elkaar", zegt de 58-jarige Pauw, die in augustus vorig jaar haar contract in Ierland al verlengde tot het komende EK.

De oud-bondscoach van de Oranjevrouwen werkt sinds september 2019 in Ierland. In de kwalificatie voor het EK in Engeland, dat is uitgesteld tot 2022, eindigde de ploeg van Pauw in de groep als derde achter Duitsland en Oekraïne. Dat was niet voldoende voor deelname aan het EK. Na de zomer begint de kwalificatie voor het WK 2023.

"We gaan iedere wedstrijd beter spelen, al was het nog niet genoeg om ons te kwalificeren voor het EK. Maar er waren niet veel gesprekken nodig om contractverlenging overeen te komen. Ik hoor bij deze groep en ik ben blij dat we samen doorgaan", zegt Pauw.

"We groeien stap voor stap. Het zou geweldig zijn als we ons plaatsen voor het WK. We hebben dan een beetje geluk nodig bij de loting. Ik hoop dat we in een poule komen waarbij alle landen punten kunnen pakken tegen elkaar."

De Ierse voetbalsters waren nog nooit van de partij op een groot toernooi. Aan het volgende WK doen 32 landen mee.