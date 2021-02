Danny Makkelie krijgt zondag de leiding over de topper in de Eredivisie tussen PSV en Ajax. De Eindhovenaren moeten winnen in het Philips Stadion om de titelrace nieuw leven in te blazen.

Makkelie krijgt in Eindhoven assistentie van Hessel Steegstra en Mario Diks, terwijl Allard Lindhout als vierde official fungeert. Jochem Kamphuis is de VAR en krijgt daarbij assistentie van Johan Balder.

PSV en Ajax stonden dit seizoen al twee keer tegenover elkaar. Het competitieduel in de Johan Cruijff ArenA (2-2) in januari stond onder leiding van Björn Kuipers en Serdar Gözübüyük floot het duel tussen de topclubs in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Ajax won die wedstrijd met 2-1.

De derde ontmoeting tussen PSV en Ajax dit seizoen begint zondag om 14.30 uur. De Amsterdammers hebben op dit moment zes punten meer dan de Eindhovenaren én een wedstrijd minder gespeeld dan de naaste belager.

De wedstrijd tussen nummer drie AZ en nummer vier Feyenoord staat zondag in Alkmaar onder leiding van Kuipers (aftrap 16.45 uur). De Rotterdammers hebben vier punten minder dan de Alkmaarders, maar spelen woensdagavond nog de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen (aftrap 18.45 uur).

De KNVB maakte maandag ook de aanstellingen bekend voor de halve finales in het bekertoernooi. Bas Nijhuis krijgt op 3 maart de leiding over sc Heerenveen-Ajax en Allard Lindhout fluit een dag eerder Vitesse-VVV-Venlo.

