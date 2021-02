AC Milan sloot een teleurstellende week zondag in stijl af door de belangrijke derby tegen Internazionale met ruime cijfers te verliezen, maar trainer Stefano Pioli is ervan overtuigd dat zijn ploeg snel veerkracht toont.

Na een 2-0-nederlaag bij Spezia vorige week speelde AC Milan donderdag in de Europa League met 2-2 gelijk bij Crvena Zvezda (Rode Ster). In de kraker tegen Inter wisten de Milanezen zich niet op te richten, want er werd met 0-3 verloren.

"Het is zeker geen goede week geweest. Dit was tot dusver de ergste week van het seizoen", erkende Pioli in San Siro. "Toch speelden we tegen Inter prima, op de eerste vijftien minuten na. We verdienden op gelijke hoogte te komen, dus we zijn teleurgesteld dat dat niet is gelukt. Ik weet zeker dat we ons snel oprichten."

Lautaro Martínez zorgde al in de vijfde minuut voor de openingstreffer namens Inter. De Argentijn vergrootte de marge in de 57e minuut naar twee en Romelu Lukaku gooide de wedstrijd in de 66e minuut op slot, waardoor Inter een gat van vier punten sloeg met naaste belager AC Milan.

"Een jaar of zelfs pas drie maanden geleden zouden we blij zijn met de plek waar we nu staan", benadrukte Pioli. "Natuurlijk willen we meer en balen we van deze nederlaag, maar we moeten ons eigen pad blijven volgen. Deze nederlaag is niet te vergelijken met die tegen Spezia, want nu gaven we alles."

De coach merkt wel dat de vele duels dit seizoen hun tol beginnen te eisen. hij moest Zlatan Ibrahimovic een kwartier voor tijd wisselen vanwege kramp. "We zijn de enige ploeg die in de voorronden van de Europa League heeft moeten uitkomen. Sommige spelers hebben te veel in actie moeten komen, dus we wisten dat het zwaar zou worden dit seizoen. We moeten blij zijn met wat we tot dusver hebben bereikt."

Zlatan Ibrahimovic kon het verschil niet maken en werd een kwartier voor tijd gewisseld vanwege kramp. Zlatan Ibrahimovic kon het verschil niet maken en werd een kwartier voor tijd gewisseld vanwege kramp. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A